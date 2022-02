Marta Melro: “É possível que oiça a palavra ‘ação’ durante o parto”

Marta Melro marcou presença na festa da TVI com uma barriga saliente mas não quis revelar logo o sexo do bebé, que estava guardado para as redes sociais: vem aí uma menina.

Marta Melro e Paulo Vintém eram um dos casais mais esperados na festa de aniversário da TVI devido à gravidez da atriz. Os dois já viram a ecografia que revela o sexo do bebé, mas não quiseram dizer aos jornalistas durante o evento. Mas, apenas uma hora depois de terem chegado ao Salão Preto e Prata do Casino Estoril, a notícia foi dada nas redes sociais: é uma menina.

“Vocês não sabem mas nesta foto há um miúdo podre de giro e duas miúdas cheias de atitude: sim, é uma rapariga!”

À N-TV, a médica da novela “Festa é Festa” explicou que está “a meio do caminho da gravidez”. “Vai nascer antes de agosto, é um bebé verão”, disse, divertida. “Percebo agora o clichê ‘o que interessa é que esteja bem’. Era isso que queria ouvir primeiro do médico e depois sim vimos o sexo. Foi um respirar de alívio”, admitiu.

A atriz garante que continua com os mesmos desejos de sempre, “gostar de comer” e Paulo Vintém garante que ainda não teve de sair de madrugada para um pedido especial: “Ela está bem, tranquila, estamos os dois a trabalhar”.

E, por falar nisso, Marta vai continuar em “Festa é Festa”. “Vou estar a gravar até conseguir e é possível que ouça a palavra ‘ação’ durante o parto! Mais a sério, se precisar de parar um bocadinho, faço-o”.

Na noite desta sexta-feira Marta Melro usou um vestido sensual de Ricardo Preto. “Sinto me uma grávida sexy com este vestido com duas rachas. Uma grávida não tem de ser um saco de batatas. Olhem para a Inês Aires Pereira? Não está incrível?”, rematou.