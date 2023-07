Marta Melro está solteira, mas não está “disponível”

Apesar da separação, Paulo Vintém e Marta Melro continuam a partilhar casa. A atriz recorreu ao Instagram para anunciar que não está “disponível”.

Após a separação de Paulo Vintém, Marta Melro recorreu esta quinta-feira, 6 de julho, ao Instagram para deixar um recado: “Sim, estou solteira. Não, não estou disponível”, podia ler-se na imagem partilhada pela atriz.

“Ocupada a amar a minha filha e a mim própria”, escreveu em forma de “hashtag” na legenda.

Durante a Festa de verão TVI, Paulo Vintém referiu, em declarações à N-TV, que continua a partilhar casa com a mãe da filha: “Estamos a articular bem as coisas, continuamos a estar no mesmo espaço, na mesma casa, é uma fase de transição para perceber como logisticamente vamos fazer”.

Após a revelação, surgiram várias manchetes em relação ao tema e Vintém, intérprete dos D’ZRT, recorreu às redes sociais para deixar um desabafo: “Vivam mais e não opinem sobre coisas que desconhecem e que não interferem diretamente na vossa vida. Tentem ser felizes”. Ainda assim, Paulo Vintém não explicou o que motivou aquela publicação.