Marta Melro exibe barriga de grávida: “Amar este meu novo corpo”

Marta Melro partilhou, esta segunda-feira, 7 de fevereiro, uma nova imagem, em que mostra a barriga de grávida. A atriz e o companheiro, Paulo Vintém, estão à espera do primeiro filho.

A intérprete, de 36 anos, admitiu, no perfil de Instagram, que tem tido uma rotina “caótica” e, por isso, não tem conseguido parar “um segundo” para desfrutar da primeira aventura na maternidade.

“As últimas semanas têm sido tão caóticas e não tem sobrado um segundo que seja para mim. A maior parte do tempo nem me lembro que estou grávida, só quando o cansaço aperta mais cedo do que o habitual”, confessou a artista.

“Finalmente tirei uma horinha para mim, para mimar, apreciar e amar este meu novo corpo!” desabafou.

Na caixa de comentários, rapidamente, os elogios multiplicaram-se, há que destacar o de Rita Pereira que disse: “Linda”.

Recorde-se que Marta Melro já tinha confessado que a gravidez foi algo “inesperado”. “Era um assunto que estava, de alguma forma, arrumado tanto para mim como para o Vintém. Supostamente, não podia acontecer de forma natural, daí ser tão inesperado”, explicou no matutino “Dois à 10”, na TVI.