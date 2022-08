Marta Melro fala sobre a dificuldade em amamentar

Marta Melro falou neste fim de semana sobre a dificuldade de muitas mulheres em amamentar os filhos.

Um testemunho com milhares de visualizações. Marta Melro, que foi mãe recentemente, falou da dificuldade de muitas mulheres em amamentar.

“Esta foto tem o único objetivo de chamar a atenção, não para mim e para o meu corpo pós parto cansado e inchado que me deu esta filha linda e maravilhosa e ao qual estou grata”, começou por referir nas redes sociais.

“Também não serve para falar ainda dessa transformação física que ocorre na maior parte das mulheres que não ficam deusas pós parto. Hipócritas seríamos se disséssemos que não gostávamos de ficar não é?”.

“Não serve também para entrar em pormenores do desespero que foi conseguir (por opção) amamentar a minha filha. Ninguém é menos mamã se não o fizer. A verdade é que se não fosse a ajuda da enfermeira @mom_baby_care depois de ter saído do hospital, não só não conseguia fazer com que a minha filha se alimentasse do meu leite, como o mais provável era ter voltado ao hospital com uma infeção nas maminhas”.

“Ora, muitas mães passam por dificuldades a amamentar, verdadeiros infernos para algumas, mas nem todas têm a oportunidade de ter uma enfermeira na sua casa ou o devido aconselhamento pré e pós parto para que esta fase seja menos difícil”, destacou a atriz.