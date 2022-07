Marta Melro fala sobre críticas recebidas nas redes sociais

Marta Melro criou um espaço de perguntas e respostas no seu Instagram de forma a interagir com os seus fãs. Estes rapidamente aproveitaram a oportunidade e fizeram várias questões à atriz.

Um dos internautas decidiu perguntar: “É complicado lidar com as críticas?”. Marta Melro respondeu prontamente.

“Às vezes respondo, quando sinto que vale a pena tentar elucidar alguém, mas a maioria das vezes, para quê?”, começou por explicar.

“As pessoas estão de mal com a vida, azedas e frustradas e usam as redes sociais como sanita para despejar a porcaria que lhes vai na alma e no coração”, rematou.

Recorde-se que Marta Melro e Paulo Vintém preparam-se para ser pais pela primeira vez. A intérprete está à espera de uma menina, Aurora.