Marta Melro mostra a primeira foto da barriga de grávida

Marta Melro mostrou, pela primeira vez, a barriga de grávida, num momento carinhoso ao lado do namorado, o músico Paulo Vintém.

A atriz revelou neste domingo a primeira imagem da barriga de grávida que, admitiu, já cresceu mais nos últimos dias. “Neste momento já está o dobro disto e metade desta barriga é criança, metade é pão”, brincou ao lado do namorado, o músico Paulo Vintém.

A atriz, de 36 anos, revelou, durante a sua passagem pelo matutino “Dois às 10” (TVI), que se trata de uma gestação “inesperada” e que não deveria ter acontecido de “forma natural”.

“Era um assunto que estava, de alguma forma, arrumado tanto para mim como para o Vintém. Supostamente, não podia acontecer de forma natural, daí ser tão inesperado”, explicou a artista à apresentadora Maria Botelho Moniz.

Numa fase inicial, a intérprete associava o cansaço ao facto de estar a “trabalhar muito” e não à gravidez. “Andava a trabalhar muito, associava o cansaço a isso. Chegou a um ponto em que me sentei com o Vintém e disse: ‘ok, estou preocupada, o meu corpo está a tentar dizer-me qualquer coisa e é que a minha saúde não está bem. Porque sinto uma exaustão absurda, não me sinto capaz de fazer nada’”, lembrou.

Assim que soube a notícia de que seria mãe, Marta Melro fez questão de ligar à amiga e atriz Rita Pereira, tendo sido esta a primeira a saber da gestação. “Decidi ligar a uma grávida exemplar para mim. Foi a primeira pessoa a saber”, referiu.