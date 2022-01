Marta Melro mostra-se “cansada, suja, despenteada e com os restos de base”

A atriz surpreendeu os seguidores e partilhou uma fotografia inédita nas redes sociais, mostrando-se “cansada, suja, despenteada e com os restos de base” pela manhã.

Apesar de, normalmente, surgir produzida nas publicações do Instagram, Marta Melro abriu um exceção, esta quinta-feira, e recebeu diversos elogios depois de se mostrar ao natural.

“Normalmente é o aposto, mas hoje (à semelhança de ontem) estou cansada, suja, despenteada e com os restos do que sobrou de uma base mal espalhada pela cara de manhã”,

De recordar que Marta Melro recorreu a um procedimento estético no rosto com ácido hialurónico para atenuar as rugas de expressão, aceleradas pelo aparelho dentário que usa há cerca de seis meses.

