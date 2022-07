Marta Melro partilha detalhes sobre reta final da gravidez e parto

Marta Melro está na reta final da gravidez e, esta quarta-feira, 6 de julho, partilhou mais alguns detalhes desta fase. A atriz fez várias revelações sobre os planos para o parto de Aurora.

Inicialmente, a atriz, de 38 anos, começou por referir, num InstaStory, ferramenta do Instagram, o cansaço que sente e a “preguiça” de continuar a treinar.

“Estou a tentar ganhar um bocadinho de energia antes de me fazer à estrada. Estou com um ar tão desgraçado e é exatamente assim que me sinto. Confesso que tive mesmo vontade de mandar a tolha ao chão e não ser aquela grávida energética que consegue fazer mil coisas, apeteceu-me só ficar a dormir e desmarcar tudo. Mas estou muito orgulhosa de mim porque consegui vencer isso e não é fácil quando já se está nos ‘finalmentes’ da coisa”, começou por referir.

De seguida, a intérprete explicou que ainda não sabe a data exata do nascimento da filha: “Sei que muita gente já está a perguntar quando a Aurora vai nascer mas a verdade é que pode ser daqui a uma semana, duas, três, mais do que três já acho pouco provável, mas como não vou nem acelerar, nem marcar e nem induzir o parto é quando ela achar. Portanto, ela é que vai decidir quando é o melhor momento e nós estaremos cá para a receber”, afirmou.

Marta Melro aproveitou para falar sobre os benefícios do exercício físico na gravidez, referindo a sua rotina. “Estava a dizer que fiquei feliz por ter conseguido vir fazer o treino porque por muita preguiça que nos dê nesta fase se não tivermos nenhuma contraindicação médica o melhor que podemos fazer é estar ativas. Portanto, fiz o meu treino de pilates clínico e no fim tive o prémio da massagem”.

A intérprete confessou que, depois de a filha nascer, pretende focar o treino em algo mais específico para si e para a bebé. Recorde-se que Aurora é fruto do relacionamento que Marta Melro mantém com Paulo Vintém.