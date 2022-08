Marta Melro partilha foto ao lado da filha e deixa mensagem motivacional

Marta Melro partilhou, este sábado, 27 de agosto, uma fotografia ao lado da filha recém-nascida, Aurora, deixando uma mensagem motivacional nas redes sociais.

Após ter sido mãe pela primeira vez, a atriz tem partilhado vários momentos ao lado da bebé, fruto da relação amorosa com Paulo Vintém. Desta vez, a intérprete deixou uma mensagem motivacional às mães.

“Se alguém ainda não te disse isso hoje recém-mamã: Estás a fazer um trabalho incrível e por mais ruído que, às vezes, possa existir à tua volta és uma mãe do ‘camamdro’, do caneco, olha… do caraças!” escreveu.

Na secção de comentários, rapidamente, Sílvia Rizzo, Jessica Athayde, Marta Faial, Pimpinha Jardim, Inês Gutierrez e Madalena Abecasis apoiaram o testemunho da amiga e atriz.