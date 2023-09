Marta Melro passeia com a filha e recorda episódio da infância

Atriz Marta Melro recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia ao lado da filha Aurora e recordou um episódio da infância.

Num momento de mãe e filha, Marta Melro partilhou uma fotografia com Aurora e aproveitou para, na descrição, relembrar momentos da sua própria infância.

“Da idade dela os meus pais passeavam comigo na praça da Batalha e eu era fascinada pelas pombinhas e corria corria atrás delas, de tal maneira que não queria que ninguém me desse a mão ou me fizesse andar mais devagar. Foi assim que parti os meus dentes da frente”, recordou.

“Ontem, ela descobriu as pombinhas e, sendo filha de quem é, sacudiu as mãos de quem a tentasse agarrar e só queria correr atrás delas. Passaria o dia todo nisso, teve de ser trazida em braços depois de muito correr, com a desilusão estampada na carinha. A mãe promete que há infinitos passarinhos para veres voar”, acrescentou.

O pai, Paulo Vintém, não resistiu e comentou um emoji em formato de coração. Recorde-se que o casal anunciou a separação no início do verão, após vários anos de relacionamento.