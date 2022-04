Marta Melro e Paulo Vintém desfrutam de férias nas Maldivas

Marta Melro e Paulo Vintém fizeram as malas e viajaram até às Maldivas, onde vão passar alguns dias de férias. Os dois chegaram ao destino “cansados” da viagem.

A atriz avisou, no perfil de Instagram, que chegou, este sábado, 3 de julho, às Maldivas. No perfil de Instagram, a intérprete prometeu que, após repor o sono, vai partilhar com os seguidores a viagem de ida.

“Cansados da viagem e, no meu caso, sem pregar olho mas que importa isso agora?” começou por admitir. “Agora é só respirar fundo com o som do mar como banda sonora. Depois de repor os sonos mostramos a aventura até cá”, afirmou.

Marta Melro e Paulo Vintém assumiram o relacionamento amoroso em 2018. Lembre-se que os dois atores ficaram conhecidos do público após integrarem o elenco da série juvenil “Morangos com Açúcar”, da TVI.