Marta Melro recebe imagem dos “Morangos”: “Fiquei meio engasgada”

Numa altura em que os “Morangos com Açúcar” estão de volta, na TVI, Marta Melro recebeu uma imagem das primeiras gravações.

Marta Melro recebeu uma fotografia de gravações antigas dos “Morangos com Açúcar” e confessa que ficou sem palavras. Ao lado do atual namorado, Paulo Vintém, e do padrinho da filha, Cifrão, a atriz mostrou-se nostálgica.

“Acabaram de me enviar esta foto e eu fico sempre meia engasgada quando me mandam coisas desta altura… se me dissessem em 2004 que nesta foto estavam o pai e o padrinho da minha filha eu desataria à gargalhada”, referiu.

“Cifrão e Paulo Vintém estamos quase na mesma não estamos?”, brincou de seguida a atriz.

Recorde-se que os “Morangos com Açúcar” vão voltar dez anos depois da última edição, avançou a TVI.