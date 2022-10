Marta Melro volta a encantar seguidores com novo vídeo da filha

Marta Melro voltou a fazer as delícias dos seus seguidores ao partilhar um novo vídeo da sua filha recém-nascida, Aurora.

A intérprete, de 37 anos, publicou um vídeo da bebé antes e depois de beber o biberão.

“Eu depois do meu primeiro copo [biberão]”, escreveu no início do vídeo. “Eu depois do meu último copo [biberão]”, disse já no final do vídeo.

Na secção de comentários foram vários os elogios deixados pelos internautas. “Que fofura”, “Um encanto! Deus a abençoe e proteja!” ou “Que coisinha mais fofa”, são alguns exemplos das palavras escritas pelos fãs.

Recorde-se que Aurora é fruto da relação que Marta Melro mantém com Paulo Vintém.