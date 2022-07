Marta Peneda e Rodrigo Trindade estão noivos (foto)

Marta Peneda e Rodrigo Trindade estão noivos. A grande novidade foi dada aos fãs e seguidores neste sábado à tarde.

Dias de felicidade: Marta Peneda e Rodrigo Trindade estão noivos e o ator ofereceu à namorada o tradicional anel de compromisso.

O casal rapidamente recebeu os parabéns nas redes sociais de vários amigos e famosos, entre eles Carolina Loureiro, João Mota, Luís Ganito, Luís Garcia e Joana Alvarenga.

Pais de Luca, o casal fez, recentemente, o balanço da paternidade, nas palavras de Marta Peneda. “Cansados, mas mais felizes que nunca. Somos pais! Que aventura desafiante tem sido ao teu lado, @rodrigotrindadeactor”.

“O Luca cresce todos os dias, mas nós também. Enquanto pais, enquanto casal e companheiros. Eram ontem 23h e o jantar estava a arrefecer desde as 20:30h porque o nosso menino lutava contra o sono. Entre trocas de colo, canções de embalar, white noises, respirar fundo, já nos riamos da situação com um buraco no estômago e um amor desmedido por este pequeno”, acrescentou.

“É um desafio todos os dias. A privação de sono troca-nos as voltas, mas o sorriso dele ainda mais… Como eu o amo. Como eu te amo. Como eu vos amo, minha família!”, concluiu Marta Penedo.