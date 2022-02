Marta Rangel, de “Casados à Primeira Vista”, revela sexo do bebé

A família de Marta Rangel está prestes a aumentar. A ex-concorrente do programa “Casados à Primeira Vista” está grávida pela primeira vez e já revelou o sexo do bebé.

Depois de ter anunciado a gestação, a ex-participante da última edição do formato da SIC partilhou, este sábado, 23 de janeiro, uma fotografia no Instagram, em que surge a segurar num quadro no qual se pode ler “é uma menina”, anunciando o sexo do bebé.

“Minha filha, ainda não nasceste e já és uma lutadora. Tomara que não precisasses de ser.

Tudo o que desejo é que tenhas sempre saúde e amor. E que saibas fazer o bem. Porque tudo o resto, vem. Quando tiver de vir”, referiu na publicação.

“‘It’s a girl’, sim, é uma menina. Uma princesa, uma bonequinha ou, como disse uma amiga, ‘uma pirosa como a mãe’ para encher de lacinhos, fitas e vestidos”, acrescentou.

De recordar, que durante a participação no “Casados à Primeira Vista”, Marta Rangel trocou alianças com Luís. No entanto, o casal não renovou os votos no último episódio.