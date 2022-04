Martinho Silva pronto para trabalhar após passar no teste à Covid-19

Martinho Silva deu negativo no teste de deteção da Covid-19 à entrada do parque de estacionamento das instalações da SIC. O ator já pode voltar ao trabalho.

O profissional da SIC regressa na próxima segunda-feira às gravações com a nova temporada da série “Golpe de Sorte”. No entanto, este retorno só foi possível, depois de o intérprete passar no exame de deteção do novo coronavirus.

“Já passei no teste. Não preciso de ir à oral. Segunda-feira já regresso às gravações com todos os cuidados e novas regras de contenção”, escreveu Martinho Silva no perfil de Instagram.

https://www.instagram.com/p/CAzlMLwnqpV/

Esta foi uma medida a que todos os atores tiveram de ser sujeitos aquando da sua entrada nas instalações para conseguirem regressar ao trabalho. Jorge Corrula foi outros dos atores que se mostrou durante o exame.

LEIA TAMBÉM: