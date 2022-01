Martinho Silva exibe-se em tronco nu e caras conhecidas elogiam

Martinho Silva exibiu-se em tronco nu enquanto fia buracos no chão com uma máquina. As caras conhecidas e amigo do ator não resistiram em comentar.

O intérprete, de 41 anos, pôs de parte os textos e meteu mãos à obra (literalmente). No perfil de Instagram, o artista publicou uma fotografia em que aparece apenas de calças e de chapéu.

“Cansado de ‘partir’ a cabeça a decorar textos, resolvi começar a partir outras coisas”, brincou Martinho Silva, antes de agradece ao senhor Ezequiel por emprestar a “artilharia pesada”.

https://www.instagram.com/p/CB0i8m1nY1y/

Entre os comentários dos internautas, destaque para as palavras dos famosos. “Hora coca cola light”, escreveu o ator Nuno Janeiro. Já o intérprete Rui Santos comentou: “Muito bom!”

O artista faz parte da nova temporada de “Golpe de Sorte” (SIC). No seu currículo, conta com projetos como “Nazaré”, “Vidas Opostas”, “Amor Maior”, “Coração D’Ouro”, “Bem-vindo a Beirais”, entre outros.

