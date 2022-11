Mastiksoul confessa que foi absolvido do crime de violência doméstica

Mastiksoul, nome artístico de Fernando Figueiredo, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e revelou que foi absolvido do crime de violência doméstica.

O músico marcou presença no vespertino “Goucha”, na TVI, e recordou a época em que a sua ex-companheira e mãe de um dos seus filhos, Santiago, de cinco anos, o acusou de violência doméstica. No entanto, o artista revelou que foi absolvido por decisão do Tribunal da Relação que foi confirmada pelo Supremo.

De notar que o intérprete tinha sido condenado a dois anos e meio de pena suspensa e obrigado a cumprir uma ordem de interdição em relação à alegada vítima, bem como a fazer um programa de reabilitação.

“Quando recebi essa notícia comecei-me a rir, porque achei que não era séria. Pensava que era uma brincadeira, porque não fazia sentido nenhum. Como nunca a tinha agredido fiquei em dúvida. Nunca agredi uma mulher. (…) Aliás, detesto violência. Sou anti-violência, sempre”, referiu.

“Nem sequer investi na defesa. Fiquei de tal forma tranquilo que quando cheguei ao tribunal fiquei admirado com as pessoas que lá estavam, com as pessoas que foram testemunhar, achei estranhíssimo. Desvalorizei, porque ela não tinha provas nenhumas, porque eu não tinha feito nada”, disse.

Mastiksoul explicou ainda que como não preparou bem a sua defesa, em 2021, acabou por ser considerado culpado.

“Depois da sentença, cada vez que ia buscar o meu filho à casa dela, ela esperava-me com o atual companheiro, em tronco nu, a ameaçar-me de porrada. Aquilo prolongou-se durante imenso tempo. Tive de fazer uma queixa-crime. Inclusive, iam a minha casa filmar-me e ameaçar-me de porrada. Foi um massacre brutal”, contou.

“Ela queixou-se de violência psicológica, mas ao mesmo tempo vai ao tribunal parental solicitar que me obriguem a ter contacto com ela. Achei aquilo estranho”, acrescentou.

O entrevistado referiu ainda que a absolvição foi baseada no facto de a queixa ter sido apresentada fora do prazo legal. Mastiksoul referiu que esta foi feita três anos após o término da relação e o prazo legal é de seis meses.

Recorde-se que a relação com a ex-companheira durou seis anos com algumas paragens pelo meio.