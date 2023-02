Matay integra elenco de concorrentes do “Dança Comigo”

Matay vai integrar o elenco de concorrentes do programa “Dança Comigo”, emitido pela RTP nas noites de domingo.

O cantor prepara-se para pôr o microfone de lado durante uma noite para atuar na pista do concurso de dança conduzido por Sílvia Alberto no primeiro canal.

“Matay vai brilhar no ‘Dança Comigo’, mas desta vez não será para nos encantar com as suas belas canções. Tem pela frente um desafio bem maior… conquistar a pista do ‘Dança Comigo’ e ser o vencedor da noite”, pode ler-se na nota enviada às redações.

O intérprete vai juntar-se à atriz Marina Albuquerque e ao ator António Camelier, que entretanto já foram anunciados. Os jurados do programa são Filipe La Feria, Sónia Araújo e Noua Wong.

De notar que em cada episódio do “Dança Domingo” existe um quarto convidado especial para compor o júri.