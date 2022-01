Matay revela que filho já começa a entender o racismo

Matay revelou, esta segunda-feira, 5 de abril, que um dos dois filhos começa a perceber o que é o racismo. O cantor lembrou os momentos em que também foi alvo de comentários racistas quando era criança.

O intérprete e jurado do programa “All Together Now” (TVI) esteve a conversar com o apresentador Manuel Luís Goucha sobre a sua vida privada no programa “Goucha”, desta segunda-feira à tarde.

O artista abordou afirmações anteriores nas quais referiu que o seu filho tinha dito que não queria “ser preto”. “É duro, mas ao mesmo tempo tentamos não dar ênfase a essa situação. […] Sangrei por todo o lado. Parece que o corpo rebenta”, afirmou.

“Quando pensamos nisto como uma forma de vida, e é, é assim que nós aprendemos a viver, com o peso daquilo que é a cor da nossa pele, e perceber que… Bolas, com cinco anos ele já tem de fazer este caminho”, desabafou.

Matay explicou ao filho que não existe nada de errado com o seu tom de pele e que deve ter orgulho. O artista adiantou que quer dar a formação necessária ao menino de cinco anos para que este possa responder a este tipo de situações.

Esta situação é idêntica à que o cantor afirmou ter enfrentado na escola. “Estava a ser humilhado e pior do que isso, era tudo normal. […] Isto é duro e ainda hoje é duro. E hoje é o meu filho a passar por isto”, concluiu.