Matilde Breyner assinala primeiro mês de vida da filha Mia

A pequena Mia nasceu no passado mês de dezembro. Esta segunda-feira, Matilde Breyner assinalou o primeiro mês de vida da filha.

Há um mês que Matilde Breyner e Tiago Felizardo vivem numa “bolha de amor”. No passado mês de dezembro, no dia 8, ambos foram pais de “primeira viagem”, recebendo a bebé Mia nos braços.

Esta segunda-feira, Matilde Breyner utilizou as redes sociais para assinalar o primeiro mês de vida da filha ao publicar uma fotografia com a bebé no colo. “Há um mês a aprender a fazer tudo só com uma mão”, escreveu na fotografia.

De relembrar que o casal encontra-se, atualmente, a “viver um sonho” com o nascimento da filha, após ter vivido situações traumáticas com a maternidade, como o aborto da filha Zoe.