Matilde Breyner festeja um ano de casamento ao lado de Tiago Felizardo

Matilde Breyner festejou, esta segunda-feira, um ano de casamento ao lado do marido, Tiago Felizardo. A atriz recordou os votos que leu na cerimónia nas redes sociais.

É dia de festa em casa da intérprete e tudo porque o casal cumpre 365 dias como marido e mulher. Por isso, no perfil de Instagram, Matilde Breyner lembrou as palavras que disse no casamento.

“Tínhamos acabado de ler os nossos votos: ‘A verdade é que ninguém me conhece tão bem como tu me conheces. Acho que nem eu me conhecia até te ter conhecido”. Um ano depois volto a dizer o mesmo. Um ano e uma vida pela frente”, contou.

Por sua vez, o companheiro da atriz brindou à meta alcançada. “Um brinde às coisas simples, às coisas boas e às duradouras. Um ano de Los Felizardos”, pode ler-se no perfil de Tiago Felizardo no Instagram.

LEIA TAMBÉM: