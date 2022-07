Matilde Breyner despede-se de novela: “O projeto que vai eternizar a minha gravidez e onde fui tão feliz”

Matilde Breyner despediu-se, esta sexta-feira, 8 de julho, da novela “Rua das Flores”, na TVI, uma trama que garante ser muito especial para si.

A atriz, que perdeu a filha recentemente durante a gestação, garantiu que este é o projeto que vai “eternizar” a sua “gravidez”.

“E por último, o post que faltava. Porque a ‘Rua das Flores’ vai ser, muito provavelmente, o projeto mais especial da minha vida. O projeto que vai eternizar a minha gravidez e onde fui tão feliz. Eu e a minha filha. Foram meses a rir todos os dias, acompanhada por um elenco de luxo, de pessoas com o coração do tamanho do talento delas. Gigantes”, começou por escrever.

“As duas últimas semanas foram as mais duras… Mas entre o ‘Ação’ e o ‘Corta’ fui sempre salva pela minha ‘Rosa’ que me abstraiu tantas vezes da realidade. Fui salva pela Arte. Pelo que mais gosto de fazer!”.

“Impossível não falar da Ana Bola, a mão que nunca me largou, que tomou conta de mim, que me trouxe comida todos os dias e que chegou a ir mais cedo para o estúdio só para estar ali ao meu lado. Tínhamos de nos cruzar neste projeto. Estava destinado”, acrescentou.

“Obrigada de coração ao Francisco Antunez e à Ana Almeida por me terem dado sempre a liberdade de fazer o que eu quisesse, por me terem feito sentir em casa, num lugar seguro, nestes últimos dias de gravações. Faz toda a diferença trabalhar com pessoas que têm o coração no sítio certo”, afirmou.

“A toda a equipa técnica, guarda-roupa, adereços, caracterização, realizadores, produção, obrigada por terem respeitado o meu silêncio e por me terem dado um abraço ou um aperto de mão, sem me fazerem perguntas, só para me confortar. Obrigada (…).

O belíssimo elenco que me perdoe, mas a Flor mais bonita desta rua estava dentro de mim.

Obrigada”, rematou.