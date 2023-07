Matilde Breyner e a gravidez: “Posições que ainda aguento”

Depois de anunciar a gravidez, Matilde Breyner brincou com o estado de graça e com as posições que ainda consegue ter a apanhar sol.

Feliz da vida. Depois de anunciar a mais recente gravidez, a atriz Matilde Breyner mostrou-se a apanhar sol, de barriga para baixo, e brincou com os seguidores: “Posições que ainda aguento durante três segundos e meio”, escreveu a atriz no perfil de Instagram,

Os fãs aplaudiram e houve mesmo uma seguidora que se mostrou inspirada com a felicidade que Matilde Breyner e o namorado, Tiago Felizardo, estão a viver. “A vida dos outros, que não conhecemos, pouco ou nada nos influencia. Mas ao ler a notícia da v/gravidez trouxe uma alegria genuína. E já percebi que não foi só a mim. Tão bom Desejo de coração que sejam muito felizes, aproveitem o estado de graça e que sejam só dias de luz”.

Recorde-se que, há cerca de um ano, a atriz perdeu a filha Zoe, que tinha nascido prematura aos seis meses de gestação. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu”, escreveu na altura. “A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu”, acrescentou.

Esta não teria sido, no entanto, a primeira perda de Matilde Breyner. A revelação foi feita pela própria no programa “Conta-me”, conduzido por Manuel Luís Goucha e transmitido pela TVI: “Estive grávida no ano passado [2021], quando estava a gravar a novela ‘Para Sempre’ e perdi com poucas semanas”, relembrou.