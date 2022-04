Matilde Breyner e Manuel Luís Goucha trocam elogios

Matilde Breyner e Manuel Luís Goucha trocaram vários elogios depois de a atriz ter aceitado o convite para conversar com o apresentador no programa “Conta-me” (TVI).

A atriz, de 38 anos, ficou rendida à entrevista que deu ao comunicador da estação privada e fez questão de o demonstrar nas redes sociais. “Sempre tive aquela sensação que conhecia o Manuel Luís Goucha como se fosse um amigo lá de casa”, começou por apontar.

“Na verdade é isso que ele nos faz sentir cada vez que estamos com ele. A conversa flui e há um sentimento de segurança, de porto seguro. De tal maneira, que me pareceu o momento certo para partilhar algumas coisas que nunca tinha partilhado antes. “Obrigada por esta conversa tão boa. Passou rápido”, afirmou.