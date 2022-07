Matilde Breyner e Tiago Felizardo refugiam-se de drama nos Estados Unidos

Matilde Breyner e Tiago Felizardo fizeram as malas e viajaram até aos Estados Unidos, onde estão a recuperar depois de a gravidez da atriz não ter evoluído.

Os dois atores deixaram Portugal e mudaram-se por uns dias para o território norte-americano. No perfil de Instagram, a intérprete, de 38 anos, partilhou várias fotografias deste período de descanso no Lago Tahoe.

No início do mês, de forma emocionada, a artista revelou ter sofrido um aborto. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu. A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu”, contou.

Matilde Breyner já falou pela primeira vez sobre a situação, elogiando a forma como foi tratada pelos profissionais de saúde no hospital público, onde esteve durante uma semana. “As palavras nunca serão suficientes para descrever o que vivi naquele sítio”, desabafou.