Matilde Breyner em aventura nos Estados Unidos: “Vimos um bisonte, já não foi mau”

Matilde Breyner e o companheiro, Tiago Felizardo, foram até YellowStone, o parque mais famoso do Estados Unidos e partilharam registos da aventura.

Depois da aventura de Cristina Ferreira pelas estradas americanas da Rota 66, desta vez Matilde Breyner é que seguiu para uma viagem em solo americano.

A atriz e o companheiro Tiago Felizardo embarcaram até ao Parque Nacional Yellowstone, um dos parques mais famosos dos Estados Unidos, conhecido pelas fontes termais, as paisagens coloridas e a vida selvagem.

No Instagram, Matilde partilhou registos desta aventura, com fotografias das paisagens vibrantes e do casal.

“Yellow Stone é o parque nacional mais antigo do mundo, onde está a maior caldeira vulcânica do mundo e o maior geyser do mundo. Estes americanos ou fazem tudo em grande ou então não estão para isso”, brincou no perfil de Instagram.

“O bilhete mais básico que se pode comprar é o de sete dias, só para terem uma ideia da dimensão do parque e da quantidade de coisas que há para ver, nós só fomos um dia e, depois de muitos quilómetros e de mapa na mão, lá conseguimos ver tudo o que queríamos. Bom, nem tudo… eu queria ter visto pelo menos um urso. Apesar dos avisos de ‘Bear Aware’ por todos os lados, não vimos nenhum. Vimos um bisonte, já não foi mau”, lê-se também na legenda.

É de relembrar que a atriz está grávida e espera uma menina, como anunciou nas redes sociais.