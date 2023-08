Matilde Breyner exibe a silhueta com “barriguinha” crescida

Matilde Breyner prepara-se para ser mãe de uma menina e, nas redes sociais, exibiu a silhueta de grávida.

Matilde Breyner está grávida. A atriz está à espera de uma menina, fruto da relação do casamento com Tiago Felizardo. A “barriguinha” tem crescido aos olhos do público e Matilde tem mostrado vários passos dessa nova jornada.

Nas redes sociais, a atriz partilhou um novo registo, no qual exibe a silhueta e a barriga já crescida.

“As miúdas cá de casa”, escreveu na legenda da fotografia, na qual aparece tirada em frente a um espelho.

Na caixa de comentários, os elogios são muitos. “Lindas”, escreveu a atriz Sara Barradas. “Barriga linda”, comentou Isabela Valadeiro. “Minhas meninas”, referiu Sara Prata. Tiago Felizardo, o pai da criança e companheiro de Matilde, também não esqueceu de deixar um coração na publicação.

Recentemente, a atriz exibiu a “barriguinha” numa ida à praia com a também atriz Ana Brito e Cunha. Divertidas, ambas as celebridades posaram juntas na areia.