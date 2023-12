Matilde Breyner faz balanço do ano: “2023, foste muito bom connosco”

Matilde Breyner fez um balanço do ano que está a terminar. A atriz acolheu há poucas semanas nos braços a sua primeira filha.

Os atores Matilde Breyner e Tiago Felizardo tiveram um ano de 2023 para mais tarde recordar e celebraram a chegada da primeira filha há poucas semanas. A intéwrprete fez um balanço nas redes sociais.

“Começámos o ano a pedir desejos em Paris, alguém considerou que eu daria uma boa mentora e eu decidi arriscar”, começou por lembrar Matilde Breyner nas redes sociais.

“Fizemos umas mini férias na Indonésia e voltámos com um presente na barriga, pisei o palco grávida e consegui evitar vomitar em cena. Despedi-me da minha família do teatro e visitei os Açores com a família de sangue”, acrescentou.

“Matei saudades de LA e riscámos Wyoming da nossa bucketlist. Aproveitei o verão em Portugal e pus a barriga ao sol e no mar”.

“Tirei infinitas fotografias ao espelho. Rebentaram-me as águas quando estava a comprar água e rebentou-me o coração quando recebi a minha filha nos braços. 2023, foste muito bom connosco”, rematou a intérprete.