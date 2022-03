Matilde Breyner “foge” do “Big Brother” e acaba nos braços de Ana Bola

Dada como concorrente do “Big Brother Famosos”, Matilde Breyner garante que nunca foi convidada e mostrou-se rendida ao novo trabalho com Ana Bola.

José Castelo Branco, José Sócrates, Pedro Rodil, Joacir Katar Moreira ou Matilde Breyner têm algo em comum: todos foram dados como hipótese na nova edição do “Big Brother Famosos”, mas nenhum acabou por entrar no “reality show” da TVI.

A atriz decidiu vir agora esclarecer tudo nas redes sociais, ao mesmo tempo que se mostrou feliz no novo desafio, ao lado de Ana Bola, na nova novela da estação, “Rua das Flores”.

“Lamento desiludir-vos mas, como já devem ter reparado, não entrei no BB nem nunca estive para entrar no BB”, começou por referir nesta terça-feira nas redes sociais.

“A @tvioficial tinha outros planos para mim e eu já estava aqui mortinha por poder partilhar. A verdade é que desde que trabalhei com a Ana Bola na série ‘A Mãe do Sr. Ministro’, corria o ano de 2013, um dos meus objetivos profissionais era voltar a trabalhar com a Bola”, acrescentou.

“A @tvioficial tem-me dado muitas (e boas) oportunidades e eu não podia estar mais agradecida por isso, mas desta vez, é mesmo especial. Ainda não estou em mim… hoje foi o primeiro dia de gravações da ‘Rua das Flores’ e já rimos muito. E ainda só vamos no princípio. Belisquem-me que eu ainda não acredito”, concluiu Matilde Breyner.