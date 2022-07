Matilde Breyner mostra colar de homenagem à filha

Matilde Breyner prestou homenagem à filha, Zoe, que morreu durante a gravidez da atriz, ao utilizar um colar com a letra “Z”.

A intérprete, de 38 anos, viajou até os Estados Unidos, com o companheiro, Tiago Felizardo, para se afastar de Portugal após a sua gestação não ter evoluído. Desde que chegou, a artista tem partilhado vários registos com os fãs.

Desta vez, a intérprete, que entra em “Rua das Flores”, da TVI, publicou uma fotografia no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, em que aparece com um colar com a letra “Z”.

Matilde Breyner revelou ter sofrido um aborto nas redes sociais. “É com o coração desfeito e muitas lágrimas nos olhos que escrevemos estas palavras para vos dizer que a nossa gravidez não evoluiu. A nossa filha Zoe é agora uma estrela no céu”, escreveu.