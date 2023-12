Matilde Breyner mostra colares em homenagem às filhas

Nas redes sociais, Matilde Breyner mostrou os colares que usa em homenagens às filhas: Mia, que nasceu recentemente, e Zoe, bebé que perdeu ainda durante a gestação.

Matilde Breyner foi mãe pela primeira vez no passado dia 8 de dezembro. A atriz e o companheiro, Tiago Felizardo, receberam nos braços Mia, a primeira filha do casal.

Contudo, a atriz já teve outras experiências com a maternidade. Nas redes sociais, mostrou os colares que usa em homenagem às filhas, com as iniciais de ambas, “M”, para Mia que nasceu recentemente, e “Z”, para Zoe, bebé que perdeu ainda durante a gestação.

“A peça que faltava”, escreveu na legenda da fotografia na qual mostra os acessórios.

Matilde e o companheiro, Tiago Felizardo, encontram-se atualmente numa “bolha de amor”, após ter vivido situações traumáticas com a maternidade, como o aborto da filha Zoe.