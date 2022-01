Matilde Breyner muda de visual e encanta os seguidores

Matilde Breyner despediu-se da sua “Eva” e mudou o seu “look”. Neste domingo, 24 de outubro, a atriz partilhou o resultado com os seguidores que ficaram encantados.

Matilde Breyner, de 37 anos, pintou o cabelo dizendo assim adeus aos tons mais escuros, que teve de usar para dar vida a “Eva”, na novela “Para Sempre”, da TVI, e voltou aos loiros.

“Agora sim, despedi-me da ‘Eva’. Desde que fiz a mudança de visual que vi sempre a minha personagem ao espelho”, começou por escrever.

“Dormia com a ‘Eva’, jantava com a ‘Eva’, ia ao supermercado com a ‘Eva’… e, apesar de ser a minha cor natural (sim, tenho o cabelo bem escuro) não me sentia eu. O que não era mau de todo, enquanto estava a gravar o projeto”.

“Agora sinto que já estou a voltar a mim… e a ‘Eva’ está quase a chegar! Ela não se vai embora assim tão facilmente. Diz que está quase a estrear a novela. Já tenho saudades dela, confesso”, acrescentou.

Na caixa de comentários é possível ler vários elogios. “Linda”, “Bonita” ou vários emojis de corações são alguns exemplos das mensagens escritas pelos internautas.