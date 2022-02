Matilde Breyner recorda que não foi chamada para a série “Super Pai”

Matilde Breyner lembrou que fez um casting para participar na mediática série “Super Pai”, da TVI, emitida entre 2000 e 2003, e não foi chamada de volta, na altura.

A atriz, que integra o elenco da nova novela “Para Sempre”, contou que esteve para participar no formato que fez sucesso em Portugal e teve como protagonista Luís Esparteiro, com quem a artista se cruza no novo projeto.

“O primeiro casting que fiz foi com o Luís Esparteiro para o ‘Super Pai’. Escusado será dizer que não fiquei com o papel”, revelou, ao site Selfie.

“Não sei quantos anos depois, estou aqui a fazer uma novela com ele”, acrescentou Matilde Breyner, que regressa à apresentação três anos depois de ter participado na novela “A Herdeira”.

Na trama da estação privada, que se estreia a 8 de novembro no pequeno ecrã, a atriz dá vida à personagem de “Eva Caldeira”.

Além de Matilde Breyner, também fazem parte deste elenco Diogo Morgado, Inês Castel-Branco, Maya Booth, Inês Aires Pereira, entre outros.