Matilde Breyner sobre escapadinha na Serra da Estrela: “Só não deu para ver neve”

Matilde Breyner está encantada com a pequena Mia: nas redes sociais, a atriz partilhou algumas fotografias de uma escapadinha em família à Serra da Estrela.

“Três dias na Serra da Estrela. Deu para ter uma ideia do que é fazer malas com um bebé, perceber que é (quase) impossível ela não aparecer em todas as fotos e criar um novo wallpaper no telemóvel. Só não deu para ver neve. Nem vestir uma camisola, quanto mais…”, escreveu na legenda.

Na caixa de comentários, Sara Prata reagiu: “Aiii que bom. Tudo muda, tudo ganha sentido. A vossa companheira”.