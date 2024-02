Matilde Reymão: “Cacau” celebra aniversário em pijama

Matilde Reymão, a “Cacau” da novela homónima da TVI, celebrou este fim de semana o 24.º aniversário com muitos amigos… e em pijama.

É uma das atrizes do momento: Matilde Reymão, a “Cacau” da novela líder de audiências, quis celebrar em grande os bons resultados do projeto e juntou os amigos à noite na festa do 24.º aniversário.

A intérprete mostrou-se num espaço noturno, rodeada de algumas das pessoas mais próximas, e escreveu no perfil de Instagram: “e que ótima maneira de começar um novo ano”.

Mais tarde, Matilde Reymão organizou uma “pijama party”.

Recorde-se que “Cacau” é, atualmente, a novela mais vista pelos telespetadores ao serão.