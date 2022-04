Matilde Reymão Nogueira interpreta uma prostituta em “O Clube”: “O meu foco é mental e não físico”

Matilde Reymão Nogueira é a mais recente atriz de “O Clube”, da plataforma de “streaming” OPTO, da SIC. A personagem da manequim deixa as ruas para integrar a elite da prostituição.

Matilde Reymão Nogueira tem um novo desafio. A jovem manequim e atriz integra o elenco da série “O Clube”, exibido na OPTO da SIC em “streaming”, no papel de uma prostituta que sai das ruas e entra para este grupo de elite.

“A Cátia é uma jovem que começou por se prostituir na rua e, quando percebeu que era no Clube que estavam as mulheres mais bem-sucedidas e os homens com mais dinheiro, quis logo fazer parte do grupo. Não foi bem aceite, por ser uma mulher de rua, muito rebelde, indisciplinada e que não leva a vida muito a sério”, diz a jovem, em entrevista à N-TV.

A atriz garante que a sua personagem não vai fazer inveja às outras prostitutas. “Acho que não! Inveja é uma palavra muito forte. A Cátia vai destabilizar as outras acompanhantes de luxo, por vir da rua e por trazer para o Clube a sua indisciplina e rebeldia”.

Matilde Reymão Nogueira já tinha feito alguns trabalhos em televisão, mas nunca tinha exposto o corpo como acontece em “O Clube”.

“A este nível, creio que não. Mas acabou por correr tudo muito bem e uma das primeiras coisas que um ator aprende é a ver e sentir o corpo e a nudez como acessórios para fundamentar a personagem. No meu caso, a preparação para este tipo de projetos é feita com foco mental e não tanto físico”, afirma.

Quanto aos projetos que se seguem, a atriz mostra serenidade. “Não gosto de fazer grandes planos. Para já, estou concentrada nos projetos que tenho em mãos e na formação enquanto atriz. Pretendo continuar a evoluir, a estruturar o meu trabalho em algo consistente e forte e, depois, logo veremos”, diz.

A Moda vai continuar a fazer parte da vida da jovem intérprete. “Por agora, estou mais focada na representação. No entanto, quero que a Moda continue a fazer parte da minha vida. Acredito que são duas áreas complementares e perfeitamente conciliáveis e ficarei feliz se puder continuar a combinar estas duas vertentes que tanto me realizam”, remata.