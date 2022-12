Mau tempo causa estragos na barbearia de Rúben da Cruz

Rúben da Cruz viu a sua barbearia ser afetada com as inundações causadas pelo mau tempo em Lisboa. O ex-concorrente do “Big Brother 2022” partilhou imagens nas redes sociais.

O também DJ mostrou, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, os estragos causados pelas chuvas fortes que atingiram quase todo o país e fizeram vários danos na capital.

“Deixo aqui um pouco da nossa luta hoje na Barbearia da Cruz”, começou por escrever o artista, agradecendo de seguida a todos os amigos que se disponibilizaram para ajudar a limpar o estabelecimento.

“Obrigado aos meus amigos que logo se disponibilizaram a vir ajudar”, agradeceu.

Passado algumas horas, com ajuda dos elementos da barbearia, Rúben da Cruz conseguiu limpar os estragos das inundações, tal como demonstrou numa imagem partilhada. “Obrigado a todos!” rematou.

Lembre-se que o DJ desistiu do “reality show” “Big Brother” (TVI) por estar com “saudades” do filho, Salvador.

“Dei animação à casa nas primeiras três semanas, mas depois deixei de ser eu próprio quando as saudades do Salvador começaram a apertar, nem conseguia dormir bem”, confessou o empresário a Cristina Ferreira.