Maya no “Você na TV!”? Foi tudo um sonho de Manuel Luís Goucha

Manuel Luís Goucha revelou, esta sexta-feira, que durante a madrugada teve um sonho que não o deixou adormecer. A história insólita foi partilhada no “Você na TV!”.

O apresentador estava à conversa com a colega Maria Cerqueira Gomes durante a transmissão do matutino da TVI quando confessou que às cinco da manhã acordou após um sonho com taróloga Maya.

“Eram cinco da manhã, juro, sonhei que estava a apresentar este programa com a Maya. […] E depois já não dormi mais”, contou. “Esta informação deve estar aqui no meu subconsciente”, atirou, em jeito de brincadeira.

O comunicador da estação de Queluz de Baixo garantiu ainda que mantém uma relação de amizade há diversos anos com a apresentadora do programa “Manhã CM”, da CMTV.

