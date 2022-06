Médio do FC Porto Otávio Monteiro casou-se no Brasil

O médio do FC Porto Otávio Monteiro casou-se neste sábado em Porto Alegre, Brasil, com a namorada Diandra Machado.

Otávio Monteiro, médio do FC Porto e da Seleção Nacional, juntou-se ao clube dos casados. O jogador brasileiro e a namorada, Diandra Machado, uniram-se, pelo civil, neste sábado numa quinta em Porto Alegre, no Brasil.

“Um belo dia para me casar com o amor da minha vida”, referiu a noiva nas redes sociais, antes de subir ao altar no Alto da Capela.

Na cerimónia estiveram os dois filhos em comum do casal, Ayala e Theo e ainda Alice, fruto de uma relação anterior do futebolista.

Nos “dragões” o futuro do “internacional” português continua incerto, com notícias sobre o Liverpool querer levar Otávio Monteiro para Inglaterra.