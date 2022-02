Meghan Trainor está grávida pela primeira vez

Meghan Trainor anunciou, esta quarta-feira, que a família está prestes a aumentar com a gravidez do primeiro filho em comum com Daryl Sabara.

A artista, de 26 anos, está a preparar-se para a primeira experiência na maternidade. A novidade foi avançada pelo casal no programa “Today”.

“Há uma novidade que estou a morrer por contar. Tenho até o coração a saltar do peito”, afirmou Meghan Trainor. “Estamos grávidos! […] Estamos tão entusiasmado que mal conseguimos dormir”, acrescentou.

Recorde-se que Meghan Trainor e Daryl Sabara casaram-se em dezembro de 2018.