Mel Jordão declara-se a Diogo Piçarra no dia do aniversário do cantor

Diogo Piçarra comemora, esta quinta-feira, dia 19 de outubro, mais um aniversário e recebeu uma mensagem carinhosa da mulher, Mel Jordão.

Esta quinta-feira, dia 19 de outubro, Diogo Piçarra está de parabéns. O cantor comemora mais um aniversário e completa 33 anos. Nas redes sociais, o aniversariante recebeu uma mensagem carinhosa da agora mulher, Mel Jordão.

A maquilhadora partilhou fotografias ao lado do marido e escreveu: “Parabéns maridão. Por mais banhos de mar inesperados a teu lado. Te amo, sempre!”. “Parabéns amor e paizão”, escreveu em outra partilha.

Diogo Piçarra e Mel Jordão subiram ao altar no início do mês de setembro no Algarve, onde trocaram alianças e disseram o “sim”. Após o casamento, rumaram em lua-de-mel para as Maldivas.

Depois de uns dias a sós, a aproveitar os primeiros tempos como marido e mulher, retornaram a Portugal e mostraram o reencontro com a filha de ambos, a pequena Penélope, de três anos.