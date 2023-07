Mel Jordão e Diogo Piçarra descansam em Maiorca

Mel Jordão, o namorado, Diogo Piçarra e a filha do casal, Penélope, viajaram para Palma de Maiorca, onde estão a passar uns dias de descanso.

Juntos na ilha: Diogo Piçarra, Mel Jordão e a filha do casal, Penélope, rumaram até Palma de Maiorca, depois de o músico ter sido “raptado” por amigos para a despedida de solteiro.

Nas redes sociais, a maquilhadora contou como têm sido estes dias com uma filha pequena ao lado. Life in Maiorca: 1: Retrato de uma família feliz; 2: Penélope a relaxar; 3: Os papis num time out que durou cinco segundos, 4: O sorriso mais fofinho do nosso, 5: Mãe e Filha sempre juntas; 6: Pepi a criar as melhores memórias; 7: A filha numa mão e a cerveja na outra: Life is Good 8: Eu a fugir dos meus problemas na vida”, brincou Mel Jordão.