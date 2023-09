Mel Jordão e Diogo Piçarra partilham novos registos da lua-de-mel

Mel Jordão e Diogo Piçarra trocaram alianças no dia 3 de setembro. Para a lua-de-mel, o casal elegeu as Maldivas, nas quais têm partilhado vários registos.

Foi no início do mês, dia 3 de setembro, que Mel Jordão e Diogo Piçarra trocaram alianças. O casal casou-se no Algarve e, após alguns dias em território português, rumaram, em lua-de-mel, para as Maldivas.

Nas redes sociais, a maquilhadora e o cantor têm partilhado vários registos a dois. Poucos dias depois de aterrarem no destino paradisíaco, Mel e Diogo preparam-se para mudar de quarto. O motivo? Querem “ter a experiência completa das Maldivas”.

“Amanhã mudamo-nos para uma villa na praia e despeço-me assim da nossa villa em cima da água, que será, sem dúvida, para voltar”, escreveu a mulher de Diogo Piçarra nas redes sociais.

Numa outra partilha, Mel Jordão mostrou-se animada com a lua-de-mel: “Amo a minha vida na ilha”, referiu.

Recorde-se que o casal tem uma filha em comum, Penélope, de três anos, que, durante a cerimónia, utilizou um vestido a combinar com a mãe.