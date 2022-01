Mel Jordão fala em recomeço depois da morte da mãe

Mel Jordão recorreu às redes sociais para fazer um desabafo e falar sobre a importância de novos recomeços, após a morte da sua mãe, Ivone, de 60 anos.

A companheira de Diogo Piçarra publicou, esta segunda-feira, 18 de outubro, duas fotografias com a filha, Penélope, ao colo e legendou com uma emocionante texto sobre os desafios da vida.

“Há recomeços que exigem forças que nem nós sabíamos ter. A vida é isto, altos e baixos mas temos de saber lidar com tudo da melhor forma possível. Recomeço esta nova etapa a tentar voltar a mim, à minha rotina, ao trabalho e a vocês, sempre com a certeza que ao final do dia recebo este abraço”, escreveu.

Os seguidores da maquilhadora, rapidamente, encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio.

“Tu és tão especial Mel, um grande beijinho e muita força, estamos sempre aqui para ti”, “Meu amor um abraço enorme nesse teu coração bonito, és forte” ou “Muita força todo o amor do mundo” servem a título.