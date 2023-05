Mel Jordão “faz as malas” e arranca para despedida de solteira surpresa

Mel Jordão e Diogo Piçarra têm data de casamento marcada para setembro, mas a influenciadora foi surpreendida pelas amigas com uma despedida de solteira.

Mel Jordão fez as malas e rumou até ao Algarve, onde irá apanhar um avião para o destino final. A influenciadora partilhou uma fotografia nas redes sociais e agradeceu o carinho com que está a ser tratada pelas amigas.

“Este fim de semana as minhas madrinhas disseram: faz as malas, tens que vir para o Algarve. O que será que vem dali? O que quer que seja sei que é do coração e eu pergunto-me: que bem fiz eu para receber tanto amor e dedicação? Amo-as, mesmo”, explicou na legenda.

Esta manhã, no caminho para o aeroporto, publicou um vídeo nas histórias do Instagram: “Esta é a parte gira de todo o processo. Estou a ir apenas, não sei para onde, nem quanto tempo, nem com quem, porque não sei se todas as pessoas que eu adorava que estivessem presentes se vão poder ir”.

Mel Jordão e Diogo Piçarra têm casamento marcado para dia 3 de setembro. O casal já mostrou os convites para o enlace nas redes sociais.