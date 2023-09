Mel Jordão faz desabafo sobre o casamento: “Tivemos muito receio”

Mel Jordão e Diogo Piçarra trocaram alianças no passado domingo, dia 3 de setembro, numa cerimónia no Algarve. Influenciadora fez desabafo.

No passado domingo, dia 3 de setembro, Mel Jordão e Diogo Piçarra subiram ao altar no Solar do Paço, um espaço no Algarve. Num dia ensolarado, a cerimónia foi ao ar livre e toda pintada de branco. Um dia “perfeito”, assumiu o casal.

Apesar da felicidade, a maquilhadora e influenciadora digital fez um desabafo sobre o casamento, no qual falou do medo das adversidades climatéricas e de que um “plano b” teria de ser posto em prática.

“Quando idealizamos o nosso casamento sabíamos que queríamos uma cerimónia toda branca com um final impactante e colorido. Afinal, todos nós precisamos de cor nas nossas vidas”, começou por dizer, referindo-se ao momento do beijo entre os noivos, quando o céu explodiu em cor.

“Quando vimos a previsão de chuva para o nosso dia e exatamente na hora da cerimónia, tivemos muito receio que o momento que tinham idealizado não se iria realizar. Chorei, arranjámos um plano b”, contou.

“Mas, às 23 horas do dia anterior, ao telefone com a nossa wedding planner, decidimos que não íamos mudar nada. Iríamos casar onde idealizamos e como idealizamos, houve uma serenidade e certeza dentro de nós que dizia que não ia chover e que o nosso dia ia ser lindo, e foi”, relembra.

“Ao nosso beijo e depois de um ‘sejam felizes’ o nosso céu, o mesmo onde mora uma das pessoas mais especiais da minha vida, encheu-se de cor”, terminou Mel Jordão, referindo-se à mãe que faleceu em 2021.