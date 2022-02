Mel Jordão, namorada de Diogo Piçarra, apresenta Porto à filha: “Foi épico!”

Mel Jordão fez questão de acompanhar o companheiro, Diogo Piçarra, que esteve a atuar no Porto. No pouco tempo livre, a maquilhadora apresentou a cidade à filha, Penélope.

A companheira do artista mostrou-se rendida, no perfil de Instagram, ao passeio que conseguiu dar com a filha entre “dias intensos” para a pequena ficar a conhecer a cidade do Porto.

“Dias intensos, sem rotina e com a logística que uma bebé de 20 meses precisa mas fizemos questão de estar lá para o papá e pelo meio ainda deu para apresentar o Porto lindo à Pepi”, contou.

“Foi épico, valeu a pena!” afirmou.

Lembre-se que Penélope é fruto do relacionamento amoroso entre Mel Jordão e Diogo Piçarra.