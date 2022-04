Mel Jordão, namorada de Diogo Piçarra, submetida a pequena cirurgia

Mel Jordão foi submetida a uma pequena cirurgia. A namorada do cantor Diogo Piçarra partilhou a experiência com os seguidores no perfil de Instagram

Depois de ter dado à luz a primeira filha em comum com o músico Diogo Piçarra, Mel Jordão submeteu-se a uma pequena cirurgia.

“Fiz uma pequena cirurgia para retirar um endometrioma causado pela cesariana. Correu tudo bem e já estou em casa”, escreveu no perfil de Instagram.

A maquilhadora explicou aos seguidores que o “endometrioma surge quando um pedaço de tecido que reveste o útero, conhecido como endométrio, se desprende e consegue chegar até ao ovário”.

Mel Jordão e Diogo Piçarra são pais da pequena Penélope.