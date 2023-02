Mel Jordão partilha vídeo da filha a cantar a nova música de Diogo Piçarra

Mel Jordão partilhou, esta quarta-feira, 15 de fevereiro, um vídeo da filha, Penélope, a cantar o novo tema de Diogo Piçarra, “Saída de Emergência”.

A maquilhadora profissional recorreu ao perfil de Instagram para surpreender os seguidores com uma performance da nova canção do namorado e artista… interpretada pela filha do casal.

“Já sabe a letra”, disse.

O casal está noivo, depois do pedido de casamento ter acontecido em Paris, França. Por esta altura, os dois encontram-se a preparar a cerimónia e, nas redes sociais, tem partilhado vários momentos com os fãs.

Mel Jordão e Diogo Piçarra anunciaram, em setembro do ano passado, a data do matrimónio.

“De hoje a um ano caso com o amor da minha vida. 3/9/2023 tinha que ser num dia 3, e a um domingo, que é para nós o dia da família. Vamos dizer sim”, escreveu a maquilhadora no Instagram.